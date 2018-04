Eine einzige Staublandschaft

Eine Sirene heult auf, das Startsignal – ich renne los. Mein Motorrad steht etwa zehn Meter entfernt mitten in der Wiese auf einen Holzkeil gestützt: ,,Jetzt bloß nicht stolpern!“ Es ist Samstagmorgen, acht Uhr, auf der Motocross Strecke in Reutlingen, die sich für diesen Tag in eine Endurostrecke verwandelt hat, auf der heute über 380 Fahrer an den Start gehen werden.Es ist mein aller erstes End...