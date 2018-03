Ein Übung in der Kunst, sich beschenken zu lassen

Eine T-förmige Festtafel, selbstgebackenes Brot, viele Weinflaschen – am Gründonnerstag lud Pfarrerin Hanna Hartmann knapp 70 Gläubige zum Agapemahl an den „langen Tisch“ in der Martinskirche. Das zweite Jahr in Folge erinnerte Hartmann mit dieser interaktiven Gottesdienstanordnung an das biblisch überlieferte letzte Abendmahl Jesu Christi mit seinen zwölf Aposteln, bevor Christus am nächsten Tag...