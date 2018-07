Dritter Versuch

Es ist durchaus üblich, dass man am Ende einer Amtsperiode ein Resümee zieht. Dass hierbei auch, nach dem Empfinden vieler Bürger, die Bausünden im Ortskern angesprochen werden, ist legitim. Natürlich sind diese nicht mehr rückgängig zu machen, aber der Ärger darüber, dass hier eine einmalige Chance vertan wurde, ist bei vielen noch nicht verraucht und darf in diesem Zusammenhang sicher noch zum Ausdruck gebracht werden. Wenngleich hier durch den Verkauf der Baugrundstücke mehr das Wohl des Gemeindehaushalts und nicht das Wohl der Bürger im Vordergrund gestanden hat, so verfügt der Ortskern jetzt wenigstens über ein Parkhaus, das von einem Leserbriefschreiber damals ironisch als ,Bulaneum‘ bezeichnet wurde. Die Frage, die zu Beginn der Amtszeit gestellt wurde, wo sich das Zentrum Mössingens befindet, ist damit immer noch nicht beantwortet. Das erste Zentrum war wohl historisch bedingt beim alten Rathaus, bei dem jetzt immerhin der Weihnachtsmarkt abgehalten wird. Danach sollte an der Peripherie beim neuen Rathaus ein Zentrum mit Marktplatz entstehen. Dieser große Platz, auf dem früher diverse Märkte stattfanden, liegt heute nahezu brach und wird kaum noch genutzt. Jetzt kommt der dritte Versuch in der neuen Ortsmitte, mit einem ,Marktplatz‘, der eine Fläche von wenigen Wohnzimmern aufweist. Konsequenterweise müsste man nun das beliebte idyllische Postkartenmotiv mit Blick vom alten Rathaus auf die Steinlach durch das Motiv ,Sicht auf das Parkhaus und neuen Marktplatz‘ ersetzen.