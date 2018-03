Dresdner Volleyballerinnen holen zum fünften Mal DVV-Pokal

Mannheim. In einem umkämpften Endspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl am Sonntag mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) gegen den VC Wiesbaden durch. Vor 11 354 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena bot der Rivale aus Hessen lange Gegenwehr. Das Team von Coach Dirk Groß leistete sich aber in der Offensive zu viele Patzer und unterlag schließlich deutlich. Der Favorit aus Dresden präsentierte sich insbesondere in Block und Annahme deutlich sicherer als der Kontrahent. Am Ende stand der verdiente fünfte Pokal-Erfolg nach 1999, 2002, 2010 und 2016.