Dieses Team gehört in Liga 2

Dieses Team gehört nicht in die höchste Spielklasse in Basketball-Deutschland. Wer in einem Spiel mit dieser Bedeutung, wo es um nichts weniger geht als die wirklich letzte Chance im Kampf um den Liga-Verbleib, im ersten Viertel 31 Punkte hergibt, hat sich den Abstieg redlich verdient. Aus den durchaus talentierten Individualisten eine Mannschaft zu formen, haben weder Tyron McCoy noch sein Nachfolger Mathias Fischer geschafft. Noch ist ein Drittel der Saison zu spielen, rechnerisch ist die Chance selbst mit 2:44 Punkten tatsächlich weiterhin vorhanden. Und laut Reglement könnten die Tübinger noch zwei Neue verpflichten. Aber das Geld ist besser investiert in den Neuaufbau in der 2. Liga.