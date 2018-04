Diebesbande geschnappt

Wie das Polizeipräsidium mitteilte, konnten die Ermittler am Mittwoch vier Mitglieder einer Einbrecherbande in Rottenburg festnehmen, die vermutlich für mindestens 25 Einbrüche in Wohnungen, Firmengebäude, Schulen und Vereinsheime mit einem geschätzten Gesamtschaden von etwa 45 000 Euro in verschiedenen Landkreisen verantwortlich ist. Die vier von vermutlich sieben Bandenmitgliedern befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Festnahme gingen mehrmonatige, intensive Ermittlungen voraus. Nach einem am frühen Mittwochmorgen verübten Firmeneinbruch in Rottenburg nahmen die Ermittler mit Unterstützung eines Mobilen Einsatzkommandos die drei Tatverdächtigen im Alter von 28, 31 und 40 Jahren vorläufig fest. Bei dem Einbruch hatten sie Bargeld, Laptops und Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. In Waiblingen konnte die Polizei einen weiteren, 21 Jahre alten Verdächtigen festnehmen.