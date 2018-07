Die Öschinger Bäckerei U. Schneider übernimmt den insolventen Kollegen Gulde aus Ofterdingen

Konkurrenzdruck trieb das Ofterdinger Bäckerei-Unternehmen Gulde im Herbst vergangenen Jahres in die Insolvenz. Die Mitarbeiter hielten den Betrieb trotz ungewisser Zukunft über Monate am Laufen. Archivbild: Franke

Zum Zeitpunkt, als Gulde in wirtschaftliche Schieflage gelangte, beschäftigte das Unternehmen rund 300 Mitarbeiter, die meisten davon im Landkreis Tübingen. Laut Sulz sind aktuell noch rund 200 Leute tätig. Diese Arbeitsplätze könnten mit der Übernahme fast alle erhalten bleiben. Bei der Abgabe von Filialen in der Übergangsphase sei meistens auch das Personal mitgenommen worden, berichtet Sulz. Die Zahl derer, die tatsächlich nicht direkt weiterbeschäftigt wurden, liege im unteren einstelligen Prozentbereich.

„Die einzelnen Filialen wären schnell weg gewesen“, meint Sulz. Ziel des Verfahrens sei aber gewesen, den Betrieb als Ganzes zu erhalten, also mit der Produktionshalle. Hätte Gulde sämtliche Dependancen abgespalten, wäre die Halle in Ofterdingen alleine stehen geblieben, ohne Vertriebsnetz – und damit auch unattraktiv für potenzielle Käufer.

Mit der Insolvenzeröffnung wurde das Filialnetz abgespeckt. Von einst 30 Gulde-Standorten in den Landkreisen Tübingen, Reutlingen, Zollernalb und Rottweil sind heute noch etwa zwei Drittel übrig. Mit der Dußlinger Filiale schloss das Ofterdinger Unternehmen im Oktober eine erste Niederlassung im Steinlachtal. Es folgten eine in Frommern, eine im Bahnhof von Albstadt-Ebingen und die im Filialnetz mit Abstand am weitesten abgelegene – in Rottweil.

140 Jahre Familienbetrieb

Im Jahr 1877 gründete Johannes Gulde in der Ofterdinger Mittelgasse 1 eine erste Bäckerei. 1978 expandierte die Familie: Eine Filiale in Bodelshausen kam dazu. Zwei Jahre später folgten drei weitere Standpunkte. In den folgenden Jahrzehnten wuchs das Netz auf insgesamt 30 Läden an. 1991 stellte das Unternehmen eine neue, 2200 Quadratmeter große Produktionshalle in Ofterdingen fertig. Zum Zeitpunkt der Insolvenz beschäftigte Gulde rund 300 Mitarbeiter.