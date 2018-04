Der zweite Anzug sitzt

Die Turnerinnen des MTV Stuttgart dominieren die 1. Bundesliga. Auch ohne Topturnerin Elisabeth Seitz, die gleichzeitig den Weltcupsieg in Tokio feierte, holte das Team beim dritten Wettkampftag unangefochten mit 195,45 Punkten den Sieg in der ausverkauften Stadthalle Monheim vor dem TSV Tittmoning.

Neben Seitz fehlten dem MTV auch Carina Kröll und Lara-Marie Hinsberger, die in Jesolo ein internationationales Turnier bestritten, und Vizeweltmeisterin Tabea Alt, die nach ihrer Verletzung noch pausiert. Dafür sammelte die frühere Tübinger TSG-Turnerin Kim Bui die meisten Punkte. „Es hat einen riesen Spaß gemacht, unsere Stimmung ist überragend“, sagte Bui. Weiter geht es in der Liga erst am 17. November in Berlin. „Unser Ziel ist es, als Tabellenführer ins Finale zu gehen“, sagt Kapitänin Kim Bui.