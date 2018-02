Volleyball-Bundesliga: Wieder eine Niederlage Der TV Rottenburg unterliegt klar im Kellerduell

Der TV Rottenburg verliert am Sonntag-Nachmittag das Kellerduell in der Volleyball-Bundesliga bei den Bergischen Volleys in Wuppertal mit 0:3 (18:25, 21:25, 23:25).