Der Leopold Lucas-Preis geht diesmal an zwei israelische Religionsphilosophen

Außerdem beschäftigten sie sich mit der Philosophie und dem religiösen Denken in der islamischen Welt des Mittelalters. Guy Stroumsa war bis 2009 Martin Buber-Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem und lehrte bis 2013 an der Universität Oxford abrahamitische Religionen. Seine Frau Sarah Stroumsa war Professorin für arabische Studien an der Hebräischen Universität und von 2008 bis 2013 die erste Rektorin der israelischen Hochschule.

„Beide Gelehrten verstehen es in besonderer Weise, hierbei weiterführende Thesen zu entwickeln und im wissenschaftlichen Diskurs ihre Tragfähigkeit zu prüfen“, begründete die Evangelisch-Theologische Fakultät die Vergabe.

Der mit 50000 Euro dotierte Preis wird am Dienstag, 8. Mai, um 17.15 Uhr im Festsaal der Uni übergeben.