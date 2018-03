Der Fake-Brand ist gelöscht

Damit reagierten die Administratoren auf einen TAGBLATT-Artikel vom Samstag, der die historischen Forschungen von Reinhold Bauer schilderte, der bereits vor 30 Jahren nachgewiesen hatte, dass es am 11. März 1685 nicht in Entringen, sondern in Eutingen gebrannt hat.

Die im Netz verbreitete Fake-Nachricht beruhte offenbar auf der Chronik des Herrenberger Vogtes Gottlieb Friedrich Heß (1697 bis 1761), der das verheerende Feuer falsch überliefert hatte. Der Entringer Ortshistoriker Bauer hatte sich vor Erscheinen des TAGBLATT-Artikels vergebens bemüht, den falschen Eintrag im Internet zu korrigieren. Das hat nun jemand anderes erledigt.

Jetzt heißt es im Wikipedia-Eintrag: „Der von Vogt Heß im Jahr 1685 erwähnte Großbrand vernichtete nicht in Entringen, sondern in Eutingen 133 Gebäude.“ Das sei, sagt Bauer „ganz in meinem Sinn“.