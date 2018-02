Den Flügel nicht hängenlassen

Musik zum Anfassen soll es sein. Das Kulturzentrum Forum in Bodelshausen lädt in Zukunft zu einer neuen Musik-Reihe ein. Sie trägt den Namen „Beflügelt“, will im ländlichen Raum Klassik an Frau und Mann zu bringen. Hochwertige Klavier-Solo- und Klavier-Kammermusik von Künstlern, die sich auf das Publikum in einer kleineren Gemeinde einlassen wollen und Lust haben, im kleineren Rahmen etwas zu bew...