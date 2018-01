Blutiger Höhepunkt einer Familienfehde

Die Tat und die Hintergründe sind komplex. Bei einer Hochzeitsfeier in der Gutenberghalle in Riederich am 8. Juli 2017 soll der 35-Jährige Angeklagte einen 30-Jährigen im Streit niedergestochen haben. Das Opfer starb am Folgetag im Krankenhaus, der Täter wurde noch am Abend festgenommen. Gestern begann die Hauptverhandlung mit Einlasskontrollen und einem großem Aufgebot an Sicherheitskräften.Jahr...