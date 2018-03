Herr Friedmann,

darf ich ein zweites Mal auf Ihren Leserbrief zurückkommen, worin Sie drei Feinstaub-Messdiagramme vorstellen? Nach einer Studie von Dr. Illini aus Wien („Emissionen von Feuerwerken“, Österreichischer Verein für Kraftfahrzeugtechnik) werden in Deutschland an Silvester in einer einzigen Nacht so viele Partikel durch Feuerwerke ausgestoßen wie von allen Fahrzeugmotoren zusammen in einem ganzen Jahr. Konzentrationen von 3000 Mikrogramm pro Kubikmeter seien keine Seltenheit, in Bonn wurde mal eine Konzentration von 140 000 festgestellt.

Auch von der Tübinger „Nadel“ ist bekannt, dass sie eigentlich nur einmal im Jahr so richtig reagiert, nämlich an Silvester. Glücklicherweise haben Sie das ja gemessen, also schauen wir mal nach dem bestimmt interessanten Ergebnis. Ups, bin ich blind? Ju wo isses denn? Ihre Messkurve ist zwischen Dezember und Januar unterbrochen. Haben Sie es herausgeschnitten (pfui) oder ging das Gerät auf Overflow? Egal, es hat dieselbe Aussagekraft. Gerne dürfen Sie die fehlenden Werte noch nachreichen. Ich glaube keinem Diagramm, das ich nicht selbst gefälscht habe. Lasst uns die Probleme da suchen, wo sie sind. Und lasst endlich den guten alten Diesel in Ruhe!