Betrunkener Fahrer ohne Führerschein

Durch seine Fahrweise ist ein 31-jähriger Stuttgarter am frühen Donnerstagmorgen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße In Laisen Beamten der Verkehrspolizei aufgefallen. Er fuhr gegen 2.50 Uhr in äußerst flottem Fahrstil auf das Gelände und bewegte sich nach dem Aussteigen äußerst unsicher. Die Beamten ordneten einen Alkoholtest an, der einen Wert von über 1,2 Promille ergab. Während der Kontrolle war der Mann immer wieder mit seinem Handy beschäftigt, wurde durch das Telefonat aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Als er dann mit geballten Fäusten auf die Polizisten losging, musste Pfefferspray eingesetzt werden. Den Führerschein konnte man ihm nicht abnehmen – er besaß gar keinen.