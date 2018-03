Bebenhausen siegt souverän

Weil der Tabellenletzte VfL Sindelfingen nur zu fünft antrat, siegte Bebenhausens Timur Kocharin kampflos an Brett 6. Nach kurzer Zeit hatte auch Christopher Freiherr von Hauff gewonnen, nachdem er aus der Eröffnung einen Materialvorteil mitgenommen hatte. Benedikt Marx nutzte nach einer ungenauen Eröffnung einen Fehler seines Gegners zu einem erfolgreichen Mattangriff. Danach schloss Niklas Greitmann seine Partie nach schönem Figurengewinn ebenfalls siegreich ab und sicherte damit bereits den Mannschaftssieg. David Wendler an Brett 1 setzte einen Bauernvorteil im Endspiel zum Sieg um. Und schließlich kam Jonas Ortner in eine für ihn günstigere Stellung, gewann aus dieser heraus zwei Bauern und siegte. Damit ist für den SKB der Aufstieg in die Jugendbundesliga ein Stück näher gerückt.