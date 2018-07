Baum kann auch 1500 Meter

Wenige Tage nach seinem Sieg beim Altstadtlauf in Reutlingen gewann Lorenz Baum (LAV Stadtwerke Tübingen) am Mittwoch beim Landesoffenen Abendsportfest des TSV Riederich im Alfred-Barner-Stadion über 1500 Meter der Männer in 3:57,03 Minuten. Till Marquardt (LAV Stadtwerke Tübingen) lief auf den 3. Platz über 100 Meter (11,64 Sekunden). Über 200 Meter wurde er in 23,91 Sekunden Zweiter. Mit 4,05 ...