Bamberg wieder dabei

Nach der Entlassung von Coach Tyron McCoy war Michael Bamberg als Vorsitzender des Verwaltungs-Beirats der Walter Tigers Tübingen zurückgetreten, nun mischt der Chef des Universitätsklinikums wieder mit beim Basketball-Bundesligisten. „Die Walter Tigers sind für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte Bamberg gestern dem TAGBLATT. Der 70-Jährige traf sich gestern mit Tigers-Manager Robert Wintermantel und will sich in Kürze auch mit dem SV 03-Vorsitzenden Gunther Volck zusammensetzen.

Bamberg engagiert sich also wieder im Beirat, hält aber an seiner grundsätzlichen Kritik fest: „Ich bin für eine andere Struktur der GmbH, da müssen wir professioneller werden.“ Und für die Mannschaft müsse nach der Trennung vom hochveranlagten, aber unkonstanten Profi Kris Richard jetzt eine echte Verstärkung her. „Da muss einer geholt werden, der nicht Durchschnitt sein darf, sondern der auch die entscheidenden Würfe nimmt – da dürfen wir nicht am falschen Ende sparen.“ Trotz der miserablen Bilanz des Tabellenletzten von 2:30 Punkten findet sich Bamberg noch lange nicht mit einem Abstieg ab. „Wir brauchen jetzt jedes Kämpferherz, in der Mannschaft ist ja genug Talent – in der Rückrunde müssen wir mindestens fünf, sechs Spiele gewinnen.“