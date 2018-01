Baden-Württembergs Trainer des Jahres ausgezeichnet

Stuttgart. Unter seiner Anleitung holte Sebastian Vetter bei der Leichtathletik-WM in London Gold. Neben Obergföll, der seine Gruppe in Offenburg betreut, bekamen noch weitere Ausbilder den Trainerpreis 2017 überreicht. Maria und Siegbert Ruf wurden als Trainerteam des Jahres ausgezeichnet. Das Ehepaar kümmert sich um Kunstturnerinnen in Überlingen.

Helmut Hünerfrauth bekam die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Der 77-Jährige kümmert sich seit 62 Jahren um Wasserspringer und hat den Standort in Karlsruhe maßgeblich geprägt.

Für die Auszeichnung bekommen die Geehrten ein Preisgeld von je 3000 Euro. Den «Trainerpreis Baden-Württemberg» gibt es seit 1996.