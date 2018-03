Auszeit, Tipp und Ausgleich

55 Minuten lang hat die abstiegsgefährdete Spvgg Mössingen bei der SG Ober-Unterhausen stets geführt – und am Ende in einem rasanten Spiel 23:23 (11:13) gespielt.Bis zu 5 Tore betrug der Vorsprung der Mössinger, die mit dem Selbstvertrauen von drei ungeschlagenen Spielen in Serie auftraten. Gegen Ende der ersten Hälfte schluderten sie aber etwas, ließen sich einmal sogar vom listigen Deniz Sarpk...