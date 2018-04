Aufholjagd ohne Lohn

Eine schier unglaubliche Aufholjagd blieb ungekrönt: Die Regionalliga-Basketballer des SV 03 Tübingen holten im vorletzten Heimspiel der Saison gegen den Tabellenzweiten Speyer einen aussichtslosen 39:69-Rückstand innerhalb von zehn Minuten bis zum 68:72 auf, doch am Ende stand eine 78:86-Niederlage.

Speyer hatte mit vier Spaniern, einem treffsicheren Amerikaner und einem Kroaten deutlich mehr Export-Spieler als Tübingens Coach Claus Sieghörtner in seiner gesamten Trainerkarriere zur Verfügung. Die legten auch gut los, nach dem ersten Viertel lag Tübingen 12:27 hinten. Im zweiten Viertel ließ Speyer dann bei einer 20-Punkte Führung die Zügel etwas lockerer, Tübingen kam zur Pause auf 29:43 heran. Doch nach dem Seitenwechsel zog Speyer mit einer Feldwurfquote von über 50 Prozent davon. Tübingen gab aber nicht auf – und dank Rouven Hänig zurück. Der initiierte einen 13:0-Lauf um 68:72. Doch der Amerikaner Rezendes und der Spanier Acosta mit ganz schwierigen Dreiern retteten Speyer gerade so über die Ziellinie. So bleibt das Titel-Rennen gegen Schwenningen noch offen. Tübingen will sich am Sonntag mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Sommerpause verabschieden.

SV 03 Tigers Tübingen: Schüler (8),

Masic, Schwaibold, Nadjfeji (2), Skaistlauks (14), Kochendörfer (7), Georg (12), Sieghörtner, Liebelt (6), Hänig (29).