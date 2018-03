Auf und zu an den Osterfeiertagen

Die Haupstelle der Stadtbücherei ist an Karfreitag geschlossen. Die Zweigstellen Waldhäuser Ost und Derendingen sind von Samstag, 24. März, bis einschließlich Sonntag, 8. April, geschlossen. Die Zweigstelle Wanne hast von Freitag, 23. März, bis einschließlich Montag, 9. April, geschlossen.

Das Stadtmuseum ist an Karfreitag geschlossen. An Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag ist es jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Kulturhalle ist an Karfreitag geschlossen und an Karsamstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Wochenmarkt ist bereits an Gründonnerstag, 29. März. Dafür fällt er an Karfreitag aus. Der Samstagmarkt wird vom Platz an der Jakobuskirche auf den Marktplatz verlegt.

Die Leitwarte der Stadtwerke ist während der Osterfeiertage rund um die Uhr besetzt. Störungsmeldungen können jederzeit durchgegeben werden: bei Gasgeruch unter Telefon 07071/157112, bei allen anderen Störungen unter Telefon 07071/157111.

Die Hallenbäder sind während der Schulferien von Samstag, 24. März, bis Sonntag, 8. April, zu erweiterten Zeiten geöffnet (siehe www.swtue.de/baeder). Am Ostersonntag bleiben alle Bäder geschlossen, das Uhlandbad außerdem am Karfreitag und am Ostermontag. Das Hallenbad Nord ist zudem an Gründonnerstag wegen einer Großreinigung geschlossen.

Während der Osterferien entfallen beim Tübus die im Fahrplan mit „S“ (Schultagen) gekennzeichneten Fahrten. Das betrifft die gesamte Linie 23, einzelne Fahrten der Linien 1, 7, 10, 16, 18, 19 und 22 sowie die Einsatzfahrten des Schülerverkehrs (E-Wagen). Einzelne, mit „F“ gekennzeichnete Fahrten der Linien 16, 18, 19 und 22 finden nur während der Schulferien statt. Aufgrund der Semesterferien entfallen die Fahrten des Studentenverkehrs Lustnau-WHO-Kliniken. An Karfreitag und Ostermontag gilt der Sonntagsfahrplan. In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag fahren Nachtbusse.