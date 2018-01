Am Sonntag ist Narrenumzug durch die Tübinger Altstadt

In Tübingen tobt am kommenden Wochenende die Fasnet. Ausgerichtet wird sie in diesem Jahr vom Rosecker Fasnetsclub. Der ist vergangenes Jahr 30 Jahre alt geworden und feiert das dieses Jahr nach. Nicht etwa, weil die Rosecker ihren Geburtstag vergessen hätten, sondern weil die Schlossochsen und Neidköpf – so die Figuren des Clubs – nur in den geraden Jahren die Fasnet organisieren. In den ungerad...