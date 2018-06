Am Busbahnhof geht’s bunt und informativ zu

Auf einer Verkehrsinsel auf dem Busbahnhof entsteht zur Zeit die „Schaustelle“, die vom kommenden Samstag an die Informationsplattform über den Umbau des Europaplatzes ist. Pläne werden dort aufgehängt und Fortschritte dokumentiert. Die „Schaustelle“ soll aber, so Projektleiterin Kathrin Korth, auch ein Aufenthalts- und Veranstaltungsort werden, an dem etwa Muster für Pflaster oder Wartebänke, ausgestellt werden und an dem die Bürger Anregungen geben können.

Die „Schaustelle“ wird sich immer wieder ändern – je nach Baufortschritt und den Einfällen der beiden Künstler und Architekten Lukasz Lendzinski und Peter Weigand.

Gestern und heute arbeiten die beiden und ihre Mitarbeiter noch an einem hölzernen Kran, der am Donnerstag aufgerichtet wird. Und auch das Dach fehlt noch. Am kommenden Samstag, 30. Juni, wird die „Schaustelle“ um 11 Uhr von Baubürgermeister Cord Soehlke eröffnet. Die Fachleute der Bauverwaltung und Vertreter der Planungsbüros sind dann auch vor Ort und beantworten Fragen.