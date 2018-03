Als Bonnie und Clyde ganz oben

Eine gebürtige Tübingerin hat in der Dortmunder Westfalenhalle das Weltcup-Finale gewonnen: Voltigierreiterin Theresa-Sophie Bresch vom PSV Roseck-Unterjesingen hatte an der Seite von Torben Jacobs (Köln) im Pas de Deux mit Longenführerin Alexandra Knauf auf „Holiday on Ice“ nach dem zweiten Platz im Vorjahr souverän die Nase vorne. Nach 8,347 Punkten im ersten Umlauf legte das Paar am Sonntag au...