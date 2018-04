Aller guten Dinge sind vier

Drei Vizemeisterschaften in Serie sind genug: Die Volleyballerinnen des MTV Allianz Stuttgart wollen im vierten Anlauf endlich das Playoff-Finale um de Deutsche Meisterschaft gewinnen. Im ersten Spiel der Best-of-Five Serie (Samstag, 19.30 Uhr) gegen den SCC Palmberg Schwerin hat das Team von Trainer Giannis Athanasopoulos dank der besten Bilanz der Bundesliga-Normalrunde Heimrecht. Am Mittwoch (18.10 Uhr/live auf Sport1) sind die Stuttgarterinnen in Schwerin zu Gast, das dritte Spiel ist am 28. April wieder in Stuttgart.