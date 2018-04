Adler Mannheim wechseln Torwarttrainer

Mannheim. Wie Gross kommt auch Benedikt Weichert vom Liga-Konkurrenten Grizzlys Wolfsburg, wie die Mannheimer am Mittwoch mitteilten. Der 38-Jährige wird seinen neuen Posten am 1. Mai aufnehmen. Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Torwarttrainer Michael Elmer wurde dagegen beendet.

Die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga nehmen die Mannheimer mit einem neu aufgestellten Trainerstab in Angriff. Der frühere Düsseldorfer Cheftrainer Mike Pellegrims wird Gross als Assistent zur Seite stehen. Eine lange enttäuschende Saison war für die Adler in den Playoffs mit dem Halbfinal-Aus gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München zu Ende gegangen.