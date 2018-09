500 000 Besucher beim Historischen Volksfest in Stuttgart erwartet

Stuttgart. Kroll erwartet, dass zu der achttägigen Veranstaltung im Herzen von Stuttgart etwa eine halbe Million Besucher kommen.

„Die Kulisse ist einmalig“, schwärmte der Geschäftsführer vor zahlreichen Medienvertretern. Der Schlossplatz bilde die ideale Szenerie für eine tolle Veranstaltung. Schließlich habe hier im Schloss König Wilhelm vor 200 Jahren die Urkunden unterzeichnet, mit denen er das Landwirtschaftsfest ins Leben rief. Auf diesem Anfang fußt das diesjährige Doppeljubiläum 200 Jahre Volksfest und 100. LWH.

„Drei riesengroße Veranstaltungen in der Stadt, das war in dieser Form noch nie der Fall“, betont Kroll. Am Mittwoch, 26. September, um 11 Uhr, zwei Tage vor dem Cannstatter Wasen, beginnt das Historische Volksfest.

Die Landwirtschaft wird auf dem Schlossplatz besonderes gewürdigt. Rund um die Jubiläumssäule, die 1841 in Wilhelms 25. Regierungsjahr errichtet wurde, werde in Pavillons die Entwicklung der Landwirtschaft gezeigt, kündigte Jürgen Weiser an. Der Leiter des Deutschen Landwirtschaftsmuseums an der Uni Hohenheim verspricht „sensationelle Objekte.“ Weiser ist überzeugt, dass von den 50 Objekttexten für Erwachsene und 20 für Kinder jeder etwas lernen kann. „Wir versuchen die Landwirtschaft realistisch darzustellen.“

Das Vergnügen darf dann auf dem angrenzenden Rummelplatz und im Festzelt, das 1500 Gästen Platz bietet, freien Lauf nehmen. Bis zum Nationalfeiertag, 3. Oktober, kann täglich von 11 bis 22 Uhr gefeiert werden. Unter den Schaugeschäften wird ein Flohzirkus sein, den es sonst nur sehr selten zu sehen gibt. Manche Fahrgeschäfte, die ihre Runden drehen, seien extra für die Veranstaltung in Stuttgart renoviert worden, berichtet Christian Eisenhardt von in.Stuttgart.

Ein besonderes Ambiente wird das Festzelt bieten. Die Kapellen werden in historischen Uniformen authentische Lieder aus dem 19. Jahrhundert spielen, kündigt Wulf Wager an. Der Volksfestexperte hofft, dass sich davon viele Gäste auf den Tanzboden locken lassen. Es wird auch Sicherheitskontrollen geben, jedoch soll der Rummel „ein offenes Fest sein“, verspricht Kroll Rücksicht auf kritische Stuttgarter zu nehmen. „Der Schlossplatz wird nicht abgeriegelt. Es soll ein Volksfest sein.“ Daniel Grupp