12000 Euro Schaden bei Unfall

Am späten Montagnachmittag fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Opel Astra gegen 17.40 Uhr auf der Eugenstraße in Richtung Steinlach. Beim Ausfahren aus dem verkehrsberuhigten Bereich in die Hechinger Straße übersah er nach Polizeiangaben den von rechts kommenden Mercedes GLK eines 44-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 12000 Euro an.