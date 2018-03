Stuttgart Messe - was uns erwartet

Die Messe Stuttgart ist ein moderner, bekannter Handelsplatz kann aber in der Öffentlichkeit noch nicht das „Standing“ oder den Ruf wie die Hannover-Messe erreichen. Dies liegt aber nicht an der Infrastruktur – wie Sie gleich lesen können –, sondern wahrscheinlich an der hohen Aufmerksamkeit, den die Hannover-Messe insbesondere mit der Cebit oder der Hannover Messe Industrie genießt. Auf der Messe Stuttgart werden Sie die Politiker oder die Wirtschaftsförderung aus Baden-Württemberg finden, dennoch findet sie nicht den Weg in die Tagesschau.

Werfen Sie deshalb doch gleich einen Blick auf die Lage, die Ausstattung und die Geschäftsmöglichkeiten auf der Messe Stuttgart.

Leichte Erreichbarkeit mit Flugzeug, Auto und Bahn als Alleinstellungsmerkmal

Wer schon einmal eine der großen Publikums- oder Fachmessen in Frankfurt oder München besucht hat, der wird die Lage der Messe Stuttgart umso mehr schätzen. Die geographische Lage zum Flughafen ist schon beinahe rekordverdächtig: Zwischen Terminals und Messe Stuttgart sind es viel weniger als ein viertel Kilometer (!). In München dagegen folgt auf die Fahrt mit der nicht sehr komfortablen S-Bahn eine weitere U-Bahn Fahrt, so dass bei der Anreise mit den Öffentlichen vom Flughafen schon mal locker eine Stunde draufgehen kann. Ähnliches gilt ja in Frankfurt wo internationale Messebesucher lange Wege zurücklegen müssen, um die Messe erst zu erreichen.

Die Stuttgarter Messe hingegen verfügt neben der Lage am Flughafen auch über einen S-Bahnhof sowie ist für LKW- und Autofahrer hervorragend angebunden. Schwer- oder überbreite Transporte müssen sich nicht über die Innenstadt quälen. Deshalb ist die Messe Stuttgart sowohl für Publikumsmessen gut geeignet, aber auch wenn größere Ausstellungsstücke transportiert werden müssen.

Zielgruppenansprache im modernen Ambiente: Hohe Räume und Glas transportieren Offenheit

Die Messe Stuttgart wird stets erweitert, momentan wird die durch das Bauprojekt „Halle 10“ die Ausstellungsfläche noch weiter erhöht. Modernes Design aus Glas Stahl ist für den modernen Messestandort prägend. Die Aufenthaltsqualität der Besucherinnen und Besucher scheint so hoch zu sein, dass sich immer mehr Messen für die Stuttgart Messe entscheiden. Für die Aussteller ist die perfekte Messeumgebung aber auch eine Herausforderung. Sind der Messestand und die Ausstellungsvitrinen noch auf der Höhe der Zeit bzw. entsprechen sie dem Geschmack der Zielgruppe?

Ist dies nicht der Fall, dann sollte das Angebot dem hohen Standard der Umgebung angepasst werden. Umfangreiches, zielgruppengerechtes Informationsmaterial bzw. auch Flyer für Interessenten, die nur mal die Kontaktdaten mitnehmen möchten, sind für den Messeerfolg essenziell. Ebenso sollte nicht vergessen werden, dass nur gut beleuchtete und moderne Vitrinen die Ausstellungsstücke oder Warenmuster ins richtige Licht setzen. Eine gute Übersicht über die Vitrinen bzw. Präsentationsmöglichkeiten finden Sie hier.

Eine gute Präsentation kann die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in doppelter Hinsicht verschieben: Einerseits können die abgesetzten Stückzahlen ansteigen. Darüber hinaus gilt bei einer guten Präsentation insbesondere im Privatkundenbereich, dass hier die Preisbereitschaft steigt bzw. das lästige „Herunterhandeln“ mit weniger Energie durchgeführt wird.

An der Messe Stuttgart finden so unterschiedliche Messen wie Auto & Mobilitätsmessen, Mineralien & Fossilien, Verbrauchermessen für Kulinarik und vieles mehr statt.