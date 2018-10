Wohnwagen machte sich selbstständig

Ein 50-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit seinem Auto und einem angehängten Wohnwagen in der Stuttgarter Straße unterwegs. Da der Mann die Deichsel nicht ordnungsgemäß an der Anhängerkupplung eingerastet hatte, löste sich der Anhänger in einer Rechtskurve, so die Polizei in einer Mitteilung. Anschließend riss die Sicherungsleine, der Wohnwagen geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er gegen das en...