VfB-Abstieg ein Stück näher

Mit hängenden Köpfen trotteten die Bodelshausener nach dem Abpfiff vom Feld. Durch die Niederlage beim TSV Hagelloch rückt der Relegationsplatz für den Tabellenvorletzten immer weiter in die Ferne. Aufsteiger Hagelloch dagegen verbessert sich auf Platz elf und hat den Anschluss ans Mittelfeld geschafft.Dabei hatte der VfB vor rund 50 Zuschauern in Lustnau (der Platz in Hagelloch war gesperrt) sel...