Trick-Shots und Spenden

Bei der Spielervorstellung mit Benefiz-Werfen für die Schüler-Organisation „Plant for the Planet“ trafen die Tübinger Zweitliga-Profis Bozo Djurasovic, Besnik Bekteshi, Enosch Wolf und Reed Timmer je einen von drei Versuchen vor gut 100 Zuschauern und Passanten.

Jacob Mampuya schoss bei seinem Versuch das Plastikbrett des Korbs kaputt. Maskottchen Tigerle traf danach durchs Loch: „Der Trick-Shot des Jahres!“, feierte es Moderator Jens Leutenecker.

Danach durften die Zuschauer für Freitickets Freiwürfe werfen. Am Ende gab’s 5500 Euro Spenden für „Plant for the Planet“.