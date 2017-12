TSV Ofterdingen verpflichtet Max Maier

Bei der Spvgg Mössingen erlebten beide gemeinsam eine gute Zeit. Jetzt sind Trainer Bernd Bauer und Mittelfeldspieler Max Maier beim Landesligisten TSV Ofterdingen wiedervereint. „Er bringt enorme Qualität und Erfahrung mit und kann unserer Mannschaft mit seinem Spiel sofort helfen“, sagt Bauer in einer Pressemitteilung des Vereines über den 27-jährigen Linksfuß.

Maier ist mit seiner Freundin nach Ofterdingen gezogen, weshalb der Wechsel für ihn deutlich weniger Aufwand bedeutet. In der laufenden Saison spielte Maier zwölf Mal für den VfL Sindelfingen in der Verbandsliga und bereitete vier Tore vor. Zuvor hatte er zwei Jahre beim FC Rottenburg in der Landesliga gekickt (60 Spiele, 13 Tore). „Sportlich gesehen finde ich beim TSV ein tolles Umfeld vor“, wird Maier in der Klub-Mitteilung zitiert. „Trotz des jungen Alters hat die Mannschaft sehr viel Entwicklungspotenzial. Deshalb reizt es mich umso mehr, hier Fußball zu spielen.“