Streich fordert Solidarität nach Hopp-Beleidigungen

Freiburg. «Ein Schulterschluss in der Liga und Solidarität wären richtig. Man kann nicht jemanden diffamieren, der viel geleistet und sich nichts zuschulden kommen lassen hat», sagte der Coach am Montag. Die Entgleisungen einiger Dortmunder Fans im Rahmen des 1:1 am Samstag bei 1899 Hoffenheim würden sich nicht gehören, sagte Streich. Hopp sei «ein Mensch, der die Region unterstützt und ganz viel tut.»

Einige BVB-Fans hatten vor dem Spiel in Sinsheim unter anderem ein großes Banner ausgerollt, welches das Konterfei von Hopp hinter einem Fadenkreuz zeigte. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat mittlerweile ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.