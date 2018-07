Schwörtag in Reutlingen wieder mit Mittelalter-Markt

Zum 14. Mal wird am Wochenende in Reutlingen der 2005 wieder eingeführte Schwörtag gefeiert. Erinnert wird vom 13. bis 15. Juli an den wesentlichen Beitrag, den Reutlingen zu Demokratie und Bürgerbeteiligung in Deutschland geleistet habe, sagt Roland Wolf, der Vorsitzende des Geschichtsvereins. Nach zweijähriger Pause steigt im Volkspark auch wieder ein Mittelalter-Markt.Los geht es am Freitag, 1...