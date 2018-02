Schnee und Eis bremsen die Kicker auch am Wochenende aus

Für das Spiel des SV 03 in Freudenstadt steht bereits ein neuer Termin fest: Am Mittwoch, 9. Mai (19.30 Uhr) soll nun gekickt werden. Dann sollte auch in Freudenstadt der Frühling eingekehrt sein - der erneute Winter-Einbruch bremst die Kicker am Wochenende erneut aus. Neben den Partien in Nehren und Freudenstadt wurde auch das Spiel Wittendorf – Holzhausen sowie die Begegnung SV Seedorf – SF Gechingen schon abgesagt.