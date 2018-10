Schlampige Hundehalter

„Früher sind die so dagelegen. Jetzt sind sie vakuumverpackt.“ So umschrieb Gemeinderat Stefan Kuhn (CDU/Bürgerliche) die Hundehäufchen-Situation in Nehren. Ärgerlich für ihn: Sein Betrieb liegt an der Strecke hinaus ins Kirschenfeld. Immer wieder muss er gefüllte Plastikbeutel aus seinem Baumaterial herausklauben. „Ich beobachte das auch an vielen anderen Stellen.“Dabei habe die Gemeinde Geld f...