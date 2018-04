Rekordkulisse in Wittendorf

Mit gut 600 Fans auf dem Sportplatz „Lange Furche“ sorgte das Schwarzwald-Derby in Wittendorf für die Rekordkulisse des Landesliga-Spieltags, freuen durfte sich aber nur die Spvgg Freudenstadt. Das 1:0 in Wittendorf war das dritte Freudenstädter Spiel in Folge ohne Gegentor, erst am Samstag hatte die Spvgg ein 0:0 gegen den Tabellendritten SV Böblingen erreicht. „Eine tolle Woche für uns“, sagte ...