Nur der SSC II gewinnt vorne

In der Kreisliga B 5 kommen nur der SV Neustetten, der SSC Tübingen II und Entringen für den Aufstieg in Frage. Von diesen drei Mannschaften gelang nur dem SSC II ein Sieg (1:0 in Unterjesingen). Entringen verlor das Derby gegen den TSV Altingen II mit 0:1, „nach gefühlt 90 Prozent Ballbesitz und besten Möglichkeiten mit Latten-, Pfostentreffern und einem richtig gut aufgelegten Altinger Torwart“...