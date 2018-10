Das von Heinrich Niemeyer entworfene Haus am Martinsberg ähnelte der Arche. Am Kamin hing die gesamte Dachkonstruktion. Deshalb war es nur bedingt zurückbaubar. Der Bewuchs markiert die Grenze zum Grundstück von Anita Schäfer. Privatbild

Rechtsstreit am Martinsberg: Schiffbruch der Arche Niemeyer Niemeyer-Haus am Martinsberg abgerissen · 10 Jahre Rechtsstreit nach Fehler bei Baugenehmigung

Gestern wurde im Bauzenweg am Martinsberg ein Haus des 2010 verstorben Tübinger Architekten Heinrich Johann Niemeyer abgerissen. Es war in der für ihn typischen Formgebung in die Natur eingepasst. Vom Tal her sah es aus wie eine Arche. Das Haus stand nur zehn Jahre, in denen es nicht nur Bewunderer, sondern auch hartnäckige Gegner hatte.