Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und der Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei das Zimmer des Tatverdächtigen am Dienstagmittag durchsucht worden. Dabei fanden die Beamten in der Asylbewerberunterkunft mehrere hundert Gramm Haschisch und mehr als einhundert Gramm Marihuana, die allesamt beschlagnahmt wurden.

Der 41-Jährige, der der Polizei bislang nicht aufgefallen war, wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter am Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl. Der 41-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, hieß es.