Models aus der Metzgerei – diesmal im Wendeformat

Oder die Wendegewinner, die nach dem Ende der DDR selten auf Seiten der Ossis standen. Wendemanöver können kritisch bis riskant ausgeführt werden, wer im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga steht, will im nächsten Spiel endlich die Wende schaffen. Und es gibt Wendekalender, die nichts mit dem Fall der Mauer zu tun haben, sondern wegen der doppelten Verwendbarkeit ihrer Blätter so genannt werden. Die Reutlinger Metzgerei Zeeb hat nun so ein Kalendarium herausgegeben.

2015 hatten Linda Nicklas aus der Marketingabteilung und Kathrin Ulmer von der Qualitäts-Sicherung des Betriebs schon einmal einen Kalender für den guten Zweck herausgegeben. Damals wurden allerdings nur Männer aus dem eigenen Hause abgelichtet – mit viel nackter Haut, scharfem Werkzeug und teilweise mit rohem Schweinefleisch oder toten Tieren. Diese doppelte Fleischbeschau war vielen Kundinnen oder Kunden damals aber zu blutrünstig – und außerdem wollten viele auch Bilder von Frauen aus dem Betrieb mit seinen rund 320 Beschäftigten sehen, sagt Ulmer.

Also beschlossen die beiden Frauen, nun eine Neuauflage des Kalenders im Wendeformat herauszugeben: Je nachdem, wie herum der Kalender aufgehängt wird, ist entweder eine Frau oder ein Mann mit dem gleichen Zeeb-Produkt und in ähnlicher Pose zu sehen. Auffallend dabei, dass die Männer der Metzgerei deutlich mehr Haut zeigen, während die Frauen auf eigenen Wunsch eine etwas züchtigere Darstellung gewählt haben.

Am 22. Oktober werden die Kalender in den Filialen der Metzgerei Zeeb verkauft. Der Preis ist noch nicht festgesetzt, er soll aber unter 10 Euro liegen. Der gesamte Erlös des Kalendariums wird für karitative Zwecke verwendet: Das Unternehmen unterstützt mit dem Geld zum einen die gemeinnützige GmbH „Arche Intensivkinder“, in der Säuglinge und Kinder leben, die dauerhaft beatmet werden müssen. Zum anderen profitiert das „Kaffeehäusle“, in dem bei der Pomologie Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten. Wer also einen dieser Wendekalender ersteht, kann durchaus dazu beitragen, dass Menschen in schwierigen Situationen die Wende zum Guten schaffen.