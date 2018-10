Michael Bulander für zweite Amtszeit verpflichtet

Am Montagabend wurde Michael Bulander in der Sitzung des Gemeinderats für seine zweite Amtszeit verpflichtet. Für die Zukunft der Stadt habe Bulander viele Weichen gestellt, sagte FWV-Rat Bernd Müller (links) als Bürgermeisterstellvertreter in seiner Ansprache und zählte Mössinger Projekte der vergangenen acht Jahre auf – vom Gesundheitszentrum bis zum Hochwasserschutz, vom Radverkehrskonzept bis zu den Entwicklungen im Pausa-Quartier.

Für die zweite Amtszeit wünschte er Bulander eine „ebenso glückliche Hand, Gesundheit und Freude am Amt“. Bulander kündigte anschließend in seiner Rede an: „Wir haben noch sehr viel zu tun.“ Und: „Ich bin überzeugt, dass wir noch viel Gutes erreichen werden.“

Der alte und neue Mössinger Oberbürgermeister bedankte sich bei seiner Familie für die Unterstützung und beim Gemeinderat. „Ich baue auf weitere fruchtbare Zusammenarbeit.“