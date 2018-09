Mexican trifft Apfelbrezen

Zum TSG-Gelände hin ist eine Bühne für Live-Musik aufgebaut, am Nachmittag sorgt ein DJ für eher chillige Töne. Neben dem Mexican Food ist ein Stand mit Brezen: Mohnbrezen, Apfelbrezen, Nuss- oder Marillenbrezen. „Wir haben sie am Freitag bei unserem Bäcker in Bayern backen lassen, dann hierher transportiert. Sie entfalten ihr Aroma, wenn sie nach dem einfrieren langsam auftauen“, sagt Timo Wanda.

Gleich am Eingang steht ein silbrig glänzender Truck, der „Wild West Food Truck“. Im Angebot sind Rumpsteak und Wild West Chili Griller. Das sind Rinderbratwürste, pikant gewürzt. Also mächtig scharf. Es fällt auf, dass viele Arten von Burgern angeboten werden – die Zubereitung und die Gewürze unterscheiden sich. Ganz exotisch etwa ist der „Black Bao Burger“ mit Minze, Mango-Chilisauce und schwarz geröstetem Sesam.

Zwei Mal gab es bereits den Versuch, eine Street-Food-Veranstaltung in Tübingen zu etablieren. Die damaligen Organisatoren, die Agentur „Heldenreich“ aus Stuttgart, ist mittlerweile insolvent. „Rocking High“ aus Günzburg wagte am Wochenende einen neuen Versuch. Zwei Euro Eintritt kostete das Ganze. Seit Mai tourt die Gourmet-Karawane durch Süddeutschland.

Kleinere Portionen zum Durchprobieren wären besser

Vorwiegend jüngere Jahrgänge besuchten am Samstag das Street Food Festival auf dem Festplatz. Ganze Cliquen kamen gemeinsam an und klapperten die Trucks ab. „Ich finde das gut hier“, sagte Barbara Windisch aus Böblingen. „Endlich mal nicht immer nur Pizza und Pasta, sondern auch mal was Außergewöhnliches.“ Ähnlich sah es Paul Ohlicher, der mit seiner WG da war. „Das ist für mich wie Urlaub – bloß dass es keine Denkmäler zu sehen gibt.“ Für Sandra Winkle, Studentin, gab es zu viel Fleisch. „Ein bisschen mehr Vegetarisches hätte es sein dürfen, grad in Tübingen.“ Einige fanden die Preise etwas happig. „Es sind ja nicht grade üppige Portionen“, meinte dazu Hajo Jürgens. „Und dann für einen Burger gleich mal sechs Euro hinzulegen ist übertrieben.“ Viele hätten gerne kleinere Portionen zu günstigen Preisen. „Dann kann man mehr probieren, braucht nicht so viel Geld und ist nicht nachdem ersten Truck schon satt“, so Jürgens.