(K)eine Frage des Stils?

Sie kennen sich, sie respektieren sich, ja sie mögen sich sogar. „Jona ist ein toller Mensch, ein toller Trainer“, sagt Ofterdingens Bernd Bauer über seinen Trainerkollegen Jonathan Annel vom SSC Tübingen. „Das Kompliment kann ich an Bernd nur zurückgeben“, sagt Annel über Bauer. Der TSV-Trainer sagt, am Trainer Annel schätze er vor allem, „dass er offensiv spielen lässt, dass er versucht, in der...