KSC hofft auch ohne Möbius auf ersten Heimsieg

Karlsruhe. Beim offensiven Neuzugang hat sich der Verdacht auf Gürtelrose bestätigt. Im Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) stehen die Badener unter Druck, noch wartet der KSC auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. «Die Ergebnisse zuhause sind nicht gut. Da müssen wir den Hebel ansetzen», räumte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag ein.

Dennoch mahnte der KSC-Coach gegen Uerdingen Geduld an, gegen den früheren Werksclub könne sein Team nicht im Hurrastil gewinnen. «Sie haben auswärts noch kein Gegentor bekommen, sind vorne sehr schnell und haben zudem individuelle Klasse im Team», warnte Schwartz und forderte Konzentration von seiner Elf: «Dann ist auch gegen den Tabellenführer was drin.»

Aus Sicht von Kapitän David Pisot kommt die Partie gegen den Spitzenreiter gerade richtig. Nach dem 1:0-Auswärtssieg beim VfL Osnabrück sei die Stimmung im Team wieder gut. «Wir haben alles andere als Angst. Ich denke sogar, dass es ein guter Gradmesser sein wird, zu zeigen, dass wird da mithalten können», sagte der Verteidiger.