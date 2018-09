Joker Manuel Frick trifft volley in den Winkel

Es läuft die 27. Spielminute in Hirrlingen: Bis auf einen harmlosen Torschuss von Dettingens Matthias Ziegelbauer ist bisher nichts passiert. Was die Zuschauer und besonders die Spieler aber beschäftigt, ist der starke Wind, der über den Hirrlinger Sportplatz fegt und ein gepflegtes Spiel kaum möglich macht. So passiert es in dieser 27. Spielminute, dass der Ball vom Dettinger Torwart Christopher...