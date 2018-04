„Ihr habt doch den Schuss nicht gehört!“

Tabellenletzter – so weit ist die Spvgg Mössingen abgerutscht, tiefer in der Tabelle geht’s nimmer. Nach der 0:3-Niederlage in Derendingen versuchte Mittelfeldmotor Daniel Bubalo zu analysieren – ohne zu einer plausiblen Erklärung zu kommen: „Es ist alles zusammengebrochen. Ich weiß nicht warum.“Die Mössinger Fußballer mussten das Spiel ohne den bisherigen Trainer Evangelos Aroutsidis bestreiten....