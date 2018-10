Gut mitgehalten

Trotz der Niederlage in der heimischen Uhland-Halle gegen den TTV Dettingen war die Stimmung beim Tü-Mo hinterher nicht besonders schlecht. Denn das fast komplett neue und junge Team präsentierte sich überwiegend souverän und zeigte sehr gute Ansätze – was auch die recht knappen Satzergebnisse zeigen.Die Tübingerinnen starteten gut in die Begegnung und setzten Dettingen mit starken Aufschlägen un...